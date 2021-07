Vader van Harry Maguire breekt enkele ribben tijdens chaos voor EK-finale

De 56-jarige Alan Maguire kwam samen met Kenneth Shepherd, de makelaar van zijn zoon, in een massa met supporters zonder ticket terecht. Hij viel op de grond en kreeg verschillende mensen over zich heen. Daarbij brak hij enkele ribben.



"Het was geen fijne ervaring voor hem", zei zoon Harry tegen tabloid The Sun. "Hij was geschokt. Het was eng. Je wil niet dat iemand zoiets meemaakt voor een voetbalwedstrijd. Nu gaat het weer iets beter met hem. Hij heeft nog moeite met ademhalen, maar hij is geen type die er een heel verhaal van zal maken."

Heel wat Engelse fans probeerden zondag om via de minder beveiligde VIP-ingang zonder ticket het stadion binnen te dringen. De Londense politie arresteerde 86 personen. 19 agenten raakten gewond.

De Britse F1-piloot met Vlaamse moeder, Lando Norris, werd tijdens de chaos ook aangevallen en het luxehorloge dat hij droeg werd gestolen. De UEFA opende dinsdag een tuchtprocedure tegen de Engelse voetbalbond (FA) vanwege de incidenten op de finaledag.