Toch nog spanning om het groen? "Het wordt nog een tactisch gedoe"

Mark Cavendish was in deze Tour al goed voor 4 overwinningen, terwijl Michael Matthews en Sonny Colbrelli er in de massasprints eigenlijk nauwelijks aan te pas kwamen. Toch houden die laatste twee de strijd om het groen spannend, vooral dan dankzij hun puntenwinst in de overgangsritten en bij de tussensprints.

"Het kan nog", stelt José De Cauwer vast. "2 keer de volle buit bij een tussensprint en het is zover."

"Het wordt nog een tactisch gedoe", voorspelt Michel Wuyts. "Vandaag en morgen wordt het begin van de etappe één lange oefening naar de tussensprint."

"Voor Deceuninck-Quick Step wordt het zaak om een groep te laten wegrijden zonder Matthews", legt José uit. "Matthews aan de andere kant moet absoluut proberen mee te zijn."

"En dan heb je nog de rit van vrijdag, naar Libourne", zegt Michel. "Daar krijgen we een gelijkaardig spel. Zullen ze het bij Deceuninck-Quick Step dan nog wel riskeren om de boel te controleren?"