Steven De Neef (Intermarché): "Soms is het beter om even te zwijgen"

Jan Bakelants liet na de rit naar Saint-Gaudens niet na om zijn criticasters de mond te snoeren. "En ze mogen nu ook stoppen met te lachen met onze ploeg", voegde hij er nog aan toe.

"We rijden niet onze beste Tour, maar ook zeker geen slechte", nuanceert ploegleider Steven De Neef. "Zo waren we mee in de eerste 2 ontsnappingen. Daarna was er die valpartij, waarbij Zimmermann en Rota barstjes opliepen."

"Het is ook niet onze ambitie om Pogacar en Carapaz hier te kloppen", verwijst De Neef naar de uitspraak van Bakelants dat de 8 renners van Intermarché evenveel kosten als 1 renner van Ineos of Deceuninck-Quick Step. "Dat verschil zie je in elke sport, ook bijvoorbeeld in het voetbal. En al onze renners worden correct betaald."

"Alleen wordt alles in de Tour uitvergroot. We mogen niet in het negatieve vervallen. Ik las een artikel waarin er vragen gesteld werden bij ons materiaal. Maar wij hebben met Cube al jarenlang een erg goeie sponsor. Wij rijden hier op een nieuw prototype. Qua materiaal hoeven we echt niet onder te doen voor de andere teams."

Bakelants deelde ook een sneer uit naar ploegleider Hilaire Van der Schueren, die zei dat de osteopaat en dokter al het best gepresteerd hadden in de Tour. "Jan en Hilaire zijn 2 sterke karakters. Af en toe botst dat eens. Maar dat is allemaal uitgepraat. En soms is het beter om eens te zwijgen", verwijst De Neef naar het "spreekverbod" dat Van der Schueren van bovenaf werd opgelegd.