Refs krijgen les voor nieuw seizoen: geen VAR-busje, nieuwe regels rond handspel

Met het nieuwe voetbalseizoen in aantocht hebben de scheidsrechters van ons land in Tubeke een bijeenkomst gehouden. Op de agenda: de veranderingen voor het komende seizoen. Zo zal het VAR-busje verdwijnen en er wijzigt ook wat aan de regels rond handspel.

Supporters moeten niet beginnen te studeren want er wijzigt dit jaar weinig aan de spelregels. "De enige grote wijziging zit hem in de regels rond handspel bij aanvallers", vertelt scheidsrechter Lawrence Visser. "Vroeger was het zo dat wanneer er per ongeluk handspel was net voor een doelpunt, dat die goal bijna automatisch werd afgekeurd. Dat is nu veranderd." "Het woordje onmiddellijk is heel belangrijk. Stel dat er handsbal zit in een aanval en er wordt niet onmiddellijk gescoord, maar er zitten nog een aantal passes tussen bijvoorbeeld; dan wordt het doelpunt niet afgekeurd. Als de doelpuntenmaker onmiddellijk scoort, dan wel."

Ook het VAR-busje verdwijnt dit seizoen. "We zullen nu opereren vanaf het VAR-centrum in Tubeke. De busjes zijn niet meer nodig", vertelt scheidsrechtersbaas Stephanie Forde. "De VAR-teams komen samen in Tubeke voor hun match. Dus er zal nooit meer een busje te laat zijn." "Dit wordt uniek. Het VAR-centrum wordt geïntegreerd in het bondsgebouw. Dat zal veel mogelijkheden bieden voor de scheidsrechters. Zij zullen ook gebruik kunnen maken van alle faciliteiten hier om te trainen bijvoorbeeld" "De eerste officiële match met dit systeem is de Supercup, nu zaterdag. We hebben wel nog een noodplan achter de hand voor eerste wedstrijd. Daar zal nog een busje zijn, maar we hebben er wel vertrouwen in. Alle tests zijn al goed verlopen."

Clement: "Al die kleine veranderingen, dat is niet altijd evident"

Ook Club Brugge-trainer Philippe Clement kwam zijn oor te luisteren leggen. "Het is niet zo evident om hier te zijn. Er zijn trainingen en oefenmatchen, maar ik vind het wel belangrijk. Wij zijn toch diegenen die het aan de spelers moeten uitleggen", vertelde hij. "Zo kunnen we ervoor zorgen dat er geen misverstanden zijn bij de spelers. Het is ook niet altijd evident want er zijn elk jaar veranderingen, dikwijls over kleine details. Vroeger was het makkelijker, denk ik." Wat zijn de grote verschillen? "Handspel bijvoorbeeld. Nu is het duidelijk dat de schouder geen hands is. Ook het VAR-centrum is een goede verandering, denk ik." "Ik vind persoonlijk dat er te veel regels zijn. De scheidsrechters kunnen niet echt meer interpreteren. Maar we hebben er niets over te zeggen en passen ons aan."

Stephanie Forde: "Supercup wordt grote test voor het VAR-centrum"