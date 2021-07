Rashford mist competitiestart: 3 maanden out na schouderoperatie

Rashford had in de eindfase van het vorige seizoen al last van zijn schouder, maar stelde een operatie uit tot na het EK voetbal. Engeland bereikte op dat toernooi de finale, waarin na strafschoppen werd verloren van Italië.



Rashford was een van de Engelse spelers die een strafschop misten. Nadien kreeg hij op sociale media heel wat racistische beledigingen naar het hoofd geslingerd en werd zijn muurschildering beklad. Buurtbewoners herstelden het portret van de international en versieren het nu met papiertjes en hartjes.