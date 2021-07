Perez sneert in audiofragment naar Ronaldo: "Hij is een idioot, een zieke man"

Giteren dook er al een audiofragment van Florentino Perez uit 2006 op waarin hij bijzonder hard was voor Casillas en Raul. Nu komt El Confidencial, een Spaanse nieuwssite, met nieuwe fragmenten die dateren van oktober 2012. Toen was Cristiano Ronaldo de grote man bij Real Madrid en José Mourinho de coach van de Koninklijke. "Hij is gek", vertelt Perez daarin over Cristiano Ronaldo.

"Deze man is een idioot, een zieke man. Je denkt dat hij normaal is, maar hij is niet normaal. Anders zou hij niet doen wat hij allemaal doet. Waarom denk je dat hij al die stomme dingen doet?"

Ook José Mourinho en makelaar Jorge Mendes kregen een veeg uit de pan. "Het zijn mannen met een vreselijk ego", aldus Perez in de audiofragmenten.

"Ze zijn allebei verwend, de coach en hij. Ze zien de realiteit niet. Ze zouden nog veel meer geld kunnen verdienen als ze anders zouden zijn. Ze zijn abnormaal. Want we hebben het over veel geld op het gebied van portretrechten. Maar met een gezicht zoals zij, met dat uitdagende, zorgen ze ervoor dat niemand hen mag."