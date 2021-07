Jadon Sancho over racisme: "We moeten als maatschappij beter doen"

Engeland zag de EK-titel na drie gemiste strafschoppen naar Italië gaan. Een deel van de Engelse fans keerden zich nadien tegen de spelers en dan vooral tegen Marcus Rashford, Bukayo Saka en Jadon Sancho. De drie kregen ook de lelijkste dingen naar hun hoofd geslingerd.

"Ik heb ondertussen een paar dagen gehad om na te denken en ik zit nog steeds met gemengde gevoelens", schrijft Sancho. "Ik wil me graag excuseren bij iedereen die ik heb teleurgesteld. Zo slecht heb ik me in mijn carrière nog nooit gevoeld. Ik kan het amper beschrijven."

"Ik wou de ploeg helpen met mijn strafschop. Ik was klaar om te trappen. Dat zijn de momenten waarvan je droomt als kind. Ik heb al zo vaak penalty's gescoord dus ik koos mijn hoek, maar deze keer lukte het niet. Toch was deze campagne ook positief. De ploeg was ongelooflijk hecht."