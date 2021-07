Is slechte Tour-weer nefast voor de Tokio-gangers? "Geen reden tot paniek"

"Ik had toch liever nog een paar warme dagen gezien, zodat je lichaam zich daar op kan instellen", zegt Greg Van Avermaet in een druilerig Muret, waar de 17e rit van start is gegaan. "Ik hoop nog op wat warmte in de streek rond Bordeaux en voor de rest ook nog in Parijs."

"In Qatar hebben we ook heel straffe temperaturen meegemaakt, alleen vind ik het moeilijk om dat soort toestanden te simuleren. Iedereen is erop voorbereid. Ik heb ook al eens naar het weer in Tokio gekeken en er zitten geen superwarme dagen tussen."

"Er is dus geen reden tot paniek. Eigenlijk heb ik minder schrik van de warmte voor Tokio, eerder van de jetlag. Ik vind het lastiger om richting het oosten te vliegen dan richting Amerika."

Van Avermaet neemt zondag na de slotrit, samen met onder meer Van Aert de nachtvlucht van Parijs naar Tokio. "Gelukkig vliegen we in business class, zodat we ons kunnen plat leggen en hopelijk wat slapen. Het zal nodig zijn om optimaal te kunnen recupereren, zodat we zaterdag een deftige koers kunnen rijden."