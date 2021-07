Is de ene fiets de andere niet? "Het kan veel doen in hoofd van een renner"

Ex-wielrenner Lars Boom kon er over meespreken. "Ik heb 2 jaar bij Astana gereden met Specialized. Dan merk je echt dat die goed loopt, maar ook het stuurgedrag van die fiets was echt wel heel erg goed."

"In de mindset en in het hoofd van een renner kan het heel veel doen. Cavendish heeft veel van zijn grote overwinningen behaald op een Specialized. Wat dat betreft is hij denk ik heel erg blij dat hij opnieuw op die fiets zit. Dat hij dat goede gevoel weer te pakken heeft."

"Toen ik een keer in Australië zat, kwam de nieuwe Specialized uit", pikte Bert De Backer in. "En Adam Blythe ging toen in een afdaling op zijn buis zitten en vloog van ons weg."