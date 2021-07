Halen tennissers hun neus op voor Olympische Spelen? Zeker niet, wel voor Tokio

De lijst van (grote) namen die afhaken voor het olympische tennistoernooi wordt elke dag langer. Zweeft er geen olympisch eergevoel over de tennisvelden? Het tegendeel is waar als je naar de erelijst kijkt. Tokio deze zomer is vooral de verkeerde plaats op het verkeerde moment.

Maandag voegde David Goffin zich bij de lijst van afzeggers voor de Olympische Spelen. Dinsdag was het de beurt aan Roger Federer. De lijst is ondertussen vrij lang geworden (zie onderaan). Allemaal gaven ze een specifieke reden voor hun afwezigheid, maar het vermoeden kan ontstaan dat er gewoon te weinig interesse is in de tenniswereld. Nochtans strookt dat niet met de indrukwekkende olympische erelijst. "De grote drie" van het mannentennis wonnen bijvoorbeeld elk al minstens 1 olympische medaille. Roger Federer en Rafael Nadal al zelfs twee. Goud voor Nadal in 2008 in het enkelspel en goud in het dubbelspel in 2016. Zilver voor Federer in 2012 en goud in het dubbel (met Wawrinka) in 2008.

De zussen Venus en Serena Williams.

Novak Djokovic pakte brons in 2008. Murray - tot enkele jaren geleden lid van "de grote vier" - won al 2 keer goud en doet deze zomer een gooi naar een derde medaille op rij. Verder in het verleden staat bijvoorbeeld ook Andre Agassi op de erelijst.

Bij de vrouwen blonken in het verleden Steffi Graf en Justine Henin al met olympisch goud. Serena Williams heeft zelfs al vier gouden medailles in haar prijzenkast hangen. Drie keer in het dubbelspel met haar zus en een keer goud individueel (2012). Venus won individueel ook zelf in 2000. Enkel Monica Puig bij de vrouwen (goud in 2016) en Nicolas Massu bij de mannen (goud in 2004) zijn een beetje vreemde eenden in de bijt van het olympische palmares.

Groeiende interesse

Voor de tennistoppers draait het seizoen nog altijd in de eerste plaats om de grandslamtoernooien, maar de olympische gedachte is volgens Sabine Appelmans wel degelijk groeiende. "Dat voel ik vooral sinds de laatste twee of drie Olympische Spelen en heeft te maken met de mooie erelijst en met de eer om voor je land te spelen." Uitspraken van verschillende spelers en speelsters die recentelijk afzegden, wijzen in dezelfde richting. "Ik ben enorm ontgoocheld, want het was steevast een eer en een hoogtepunt om deel te nemen aan de Spelen", schreef Roger Federer op Twitter. Ook Halep en Serena Williams waren er graag bij geweest in andere omstandigheden. "Niets maakt me trotser dan Roemenië te vertegenwoordigen", zei Simona Halep, "Maar helaas heb ik meer tijd nodig om mijn kuitblessure te laten genezen." "Er zijn vele redenen waarom ik mijn olympische beslissing genomen heb. Ik heb er nu niet te veel over nagedacht, maar in het verleden was het een prachtige plek voor mij", zei Serena Williams voor Wimbledon begon.

Londen 2012: goud Andy Murray, zilver Roger Federer, brons Juan Martin del Potro.

Charme van de Spelen is weg

Maar de Olympische Spelen zijn zichzelf niet deze zomer. In Tokio zal er geen publiek in het stadion zitten. Wie de afreis wel maakt, mag tal van strenge coronaregels verwachten. De specifieke charme van het toernooi is daarmee deels weg dit jaar en dat speelt een grote rol in de beslissing van wie met kleine of grote twijfels en/of blessures zit. "Spelers hebben geen zin om nog eens in een leeg stadion te spelen, hoor ik vertellen", zegt Sabine Appelmans. "Voor tennissers zijn de Spelen normaal een ander soort toernooi, waar ze ook eens naar andere sporten kunnen gaan kijken. Ook dat valt weg." Dat de drukke kalender een grote rol speelt, denkt Appelmans dan weer niet. "Het is eerder de onvoorspelbaarheid dan de drukke kalender die momenteel weegt op spelers en speelsters in coronatijd." "Normaal stel je voor het seizoen een programma op. Nu moet je voortdurend aanpassingen doen en je voortdurend laten testen en periodes in quarantaine gaan. Dat zorgt allemaal voor veel meer stress dan normaal." Veel kansen op een olympische medaille zijn er niet in een carrière. Wie wel naar Tokio reist, kan dus een gouden zaak doen voor zijn erelijst.

Deze namen hebben al zeker afgezegd: