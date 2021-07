Fenomenale afstandsgoal Patrik Schick verkozen tot mooiste van het EK

De mening van de Europese stemmers ligt in dezelde lijn als die van de Sporza-surfers, al moet Schick het in onze eigen poll met 22 procent van de stemmen wel afleggen tegen de goal van Kevin De Bruyne tegen Denemarken. Belgisch chauvinisme is daar wellicht niet helemaal vreemd aan.

Het schot van net over de middenlijn is het verste doelpunt dat ooit is gemaakt op een EK (45m45).

Hoeveel stemmen de streep van De Bruyne of andere pareltjes zoals de krul van Pogba of de kap van Chiesa kregen van stemmers over heel Europa deelt de UEFA niet mee.