Deense bondscoach openhartig over match tegen Duivels: "Sommige spelers moesten overgeven vooraf"

Voor het eerst vertelt hij uitgebreid zijn verhaal. Net geen maand na Denemarken - België doet bondscoach Kasper Hjulmand uit de doeken hoe moeilijk die bewuste wedstrijd wel niet was voor zichzelf en zijn ploeg. Allen nog getraumatiseerd door de hartstilstand van ploegmaat Christian Eriksen. "De nacht voor de match tegen België droomde ik dat er een geliefde vocht voor zijn leven en stierf in mijn armen."

Het voorval leek hen vleugels te geven. Op 17 juni, 5 dagen nadat Christian Eriksen een hartstilstand kreeg, troefden zijn Deense ploegmaats de Rode Duivels één helft lang compleet af op enthousiasme. Bijna een maand later geeft bondscoach Kasper Hjulmand toe dat hij die prestatie allerminst verwacht had. In de uren voor het duel hadden veel spelers het trauma zichtbaar nog niet verteerd.

Sommige spelers twijfelden toen de bus het stadion binnen reed. Anderen moesten overgeven. Kasper Hjulmand

"Het is voor mij nog steeds een raadsel hoe we met zoveel vuur het veld konden opstappen", vertelt Kasper Hjulmand in een interview met het Deense DR, dat een documentaire maakte over het EK. "Sommige spelers twijfelden toen de bus het stadion binnen reed. Anderen moesten overgeven in de kleedkamer net voor de match."

Gesteund door 25.000 uitzinnige fans in het Parkenstadion herleefde de Deense ploeg. "We konden de steun zien en voelen", gaat Hjulmand verder. "Het hielp ons om betekenis te vinden in een situatie die eigenlijk nergens op sloeg."

Nachtmerries

In de match tegen Finland, waarin Eriksen een hartstiland kreeg maar alsnog hervat werd, hielp dat niet. "De spelers waren in shock. Het waren geesten die over het veld liepen." De trainer onthult dat bij meerdere spelers - en ook bij zichzelf - vroegere trauma's weer bovenkwamen. "Zelf had ik een nonkel die overleed aan een hartstilstand. En ik maakte als assistent-coach ook Jonathan Richter mee..."

In 2009 ziet Hjulmand, op dat moment assistent bij Nordsjaelland, hoe een van zijn spelers, Jonathan Richter, tijdens een wedstrijd neergebliksemd wordt. De 24-jarige middenvelder krijgt een harstilstand, ligt 3 weken in coma en moet zijn been laten amputeren.



De nacht voor de match tegen België droomde ik dat er iemand waar ik van hield aan het vechten was voor zijn leven en stierf in mijn armen. Kasper Hjulmand

"Meerdere spelers hadden gelijkaardige ervaringen", aldus Hjulmand, die over de individuele gevallen geen details wil prijsgeven. "Maar ze voelden dezelfde dingen als ik. Weet je, ik ben normaal geen dromer... Alleen de nacht voor de match tegen België droomde ik dat er een geliefde aan het vechten was voor zijn leven en stierf in mijn armen."