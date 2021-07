"Ineos heeft zelfde probleem als Engeland op EK: verkeerde strafschopnemers"

"Bernal heeft prachtige dingen laten zien in de Giro, maar dat was niet met de allure van een Pogacar. En voor de rest hadden ze bij Ineos ook nog Adam Yates."

"Ze hadden bijvoorbeeld tegen Bernal kunnen zeggen: je gaat het toch weer proberen in de Tour. Al denk ik niet dat Bernal aan Pogacar kan. Daarvoor heb ik genoeg gezien in de Alpen."

"Het is bij Ineos hetzelfde verhaal als met Engeland op het EK voetbal: ze hebben de verkeerde strafschopnemers gekozen", zegt Michel Wuyts met een kwinkslag.

"Ik was er voor de Tour al niet gerust op"

"Misschien had Bernal de Giro wel nodig om weer dé Bernal te worden", merkt José De Cauwer op. "Hij durfde het niet aan om nog eens in de Tour gestoken te worden", gaat Michel Wuyts voort. "Hij had die reset nodig."

José: "Dan was het misschien toch de juiste keuze, want het is goed afgelopen. En met Carapaz kunnen ze toch nog altijd het eindpodium halen."

Michel: "Toen ze bij Ineos al lang op voorhand met het nieuws kwamen dat ze met deze mannen naar de Tour zouden gaan, was ik er al niet gerust op. We kwamen snel tot de conclusie: het zal van Carapaz moeten komen. Dat is een heel goeie renner, maar die heeft niet de superklasse van een Pogacar."