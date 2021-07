Zwitserland biedt reddingsboei voor EK baanwielrennen in oktober

De Europese wielerbond (UEC) heeft een oplossing gevonden voor de Europese kampioenschappen baanwielrennen. Het EK was eind juni gepland in de Wit-Russische hoofdstad Minsk, maar door politieke spanningen werd het geschrapt. Het EK 2021 gaat nu in de Swiss Velodrome in Grenchen door van 5 tot 9 oktober.