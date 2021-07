Zeeman: "We hebben een plan gemaakt met Wout voor de laatste week"

Wout van Aert zou in de slotweek in zowat elke etappe nog oorlog kunnen maken, maar met de Olympische Spelen in het verschiet moet hij ook stilaan de handrem aantrekken. Hoe gaat hij dat aanpakken, ploegleider Merijn Zeeman?

"We hebben een plan gemaakt met Wout voor de resterende week. De tijdrit is belangrijk en Jonas (Vingegaard) helpen is heel belangrijk, maar als er nog een andere kans komt, zal hij die zeker pakken."

Horen de bollen ook bij dat plan? Zeeman moet er eens om lachen. "Daar ga ik niets over zeggen. Wout is Wout, laat het ons daar bij houden."

Intussen heeft Jumbo-Visma zich op meesterlijke wijze herpakt na de tegenslag met Primoz Roglic. Van Aert en Kuss wonnen een prestigieuze bergrit, Vingegaard doet nog mee voor het eindpodium.

"De teleurstelling blijft nog een beetje knagen, maar we zijn hier mooie dingen aan het doen, waar we in de toekomst ook mee voortkunnen. Ik ben heel trots hoe die jongens het onder elkaar regelen, op hun spirit, waarbij ze alle belangen in de gaten houden."

En hoe gaat het nu met Roglic zelf? "De pijn is weg, het gaat steeds beter. Op de training trapt hij opnieuw met power. Dat maakt het nog wat extra zuur."