VIDEO: Straffe solo van Konrad, Van Aert dropt bommetje in de finale

Daags na de tweede rustdag hielden de favorieten zich koest in het gebergte en dus grepen enkele vrijbuiters met klimmersbenen hun kans. Patrick Konrad had de beste benen en pakte uit met een knappe solo in een uitgeregende etappe. Maar ook Jan Bakelants liet zich zien en Wout van Aert maakte de concurrenten van kopman Jonas Vingegaard dan weer nerveus in de slotfase. Bekijk hier de belangrijkste momenten van de 16e rit.

1. Uitgebreide kledijwissel voor de officiële start

Frisse temperaturen in Andorra en dus beginnen de renners flink ingeduffeld aan de geneutraliseerde zone, een afdaling van 19 kilometer. Eenmaal beneden mag het peloton even pauzeren om de overtollige kleren weer uit te doen. Een uitgebreide verkleedpartij met renners die tegen de stroom in naar de ploegauto's fietsen, het zijn beelden die je maar zelden ziet in de Tour.

2. Mislukt plannetje van Asgreen en Cattaneo

Deceuninck-Quick Step ontvouwt met Kasper Asgreen en Mattia Cattaneo een plan om de koers minstens tot de tussensprint te domineren en zo de groene trui van Mark Cavendish te beschermen. Asgreen gaat er al snel na de officiële start alleen vandoor en krijgt op de Col de Portet gezelschap van ploegmaat Cattaneo en Michal Kwiatkowski. Maar in de afdaling wordt het trio weer gegrepen.

3. Bakelants trekt mee in het offensief

In de aanloop naar de tussensprint springen Jan Bakelants, Christopher Juul-Jensen en Fabien Doubey weg. Bakelants sprint naar de volle buit, achter het leiderstrio ontstaat een achtervolgersgroep met Michael Matthews en Sonny Colbrelli, die op hun beurt nog wat punten sprokkelen. Bij de achtervolgers is de samenwerking niet optimaal en dus gaat Patrick Konrad in zijn ééntje op zoek naar de leiders. De Oostenrijker dicht het kloofje op de Col de la Core en ziet meteen hoe Juul-Jensen vooraan moet afhaken.

4. Konrad gooit metgezellen overboord op de Portet-d'Aspet

Bakelants, Konrad en Doubey hebben een minimale voorsprong op de achtervolgers, maar vertikken het om de rest te laten aansluiten. Op de Col de Portet-d'Aspet toont Konrad dat hij de sterkste van de drie is. Doubey moet meteen afhaken, Bakelants kraakt uiteindelijk ook.



Bij de achtervolgers beseft David Gaudu het gevaar. Hij verdappert op de flanken van de Portet-d'Aspet, enkel Colbrelli kan de ontketende Fransman volgen. Konrad houdt op de top nog amper een halve minuut over op het achtervolgersduo.

5. Colbrelli en Gaudu worden weer ingelopen

Colbrelli en Gaudu bijten hun tanden stuk op Konrad, die onverstoorbaar gas blijft geven. Op 15 kilometer van de finish krijgen ze weer het gezelschap van Matthews, Bakelants, Rota, Bonnamour, Skujins, Aranburu en Périchon. Maar ook met verenigde krachten raken de achtervolgers niet dichter bij Konrad. De eenzame leider loopt ruim een minuut uit.

6. Konrad geeft geen krimp en triomfeert solo in Saint-Gaudens

Op de Côte d'Aspret-Sarrat, een bultje van vierde categorie, ontbindt Gaudu nog eens zijn duivels bij de achtervolgers, maar Bakelants en co gaan vlot mee. Konrad verliest even wat terrein, maar geeft het niet meer uit handen. In zijn Oostenrijkse kampioenentrui boekt hij de mooiste overwinning in zijn carrière.



Colbrelli en Matthews snoepen als tweede en derde nog wat punten mee in de strijd voor groen. Bakelants sluit zijn dag in de aanval als 8e af.

7. Van Aert zorgt nog even voor nervositeit bij de favorieten

In het peloton slaat de vlam verrassend toch nog even in de pan. Op de laatste beklimming plaatst Wout van Aert een stevige versnelling met als doel enkele concurrenten van kopman Jonas Vingegaard nog tijd aan te smeren. Bij de favorieten is het plots alle hens aan dek, maar tot verschuivingen in de stand leidt de putsch uiteindelijk niet.