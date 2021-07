UEFA maakt Elftal van het EK bekend: mét Lukaku, 18-jarige parel en 5 Europese kampioenen

Zijn 4 goals zijn niet geruisloos voorbij gegaan. Romelu Lukaku heeft van de UEFA een plekje gekregen in het "Team of the Tournament" van het EK.

In doel prijkt Gianluigi Donnarumma, die ook al uitgeroepen werd tot speler van het toernooi en zich tot grote held kroonde met 3 gestopte penalty's in de ultieme strafschoppenreeks.



De defensie is een mix van de finalisten: Kyle Walker en Harry Maguire (beiden Engeland) vormen er een kwartet met Leanardo Bonucci en de onfortuinlijke Leonardo Spinazzola (beiden Italië).



Op het middenveld vinden we de Italiaanse metronoom Jorginho terug. De Deense toernooirevelatie Pierre-Emile Højbjerg neemt ook een plekje in. Net als het 18-jarige Spaanse supertalent Pedri - eerder al bekroond met de titel van beste jongere.