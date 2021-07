Twee oefenduels, twee nederlagen: is er wat aan de hand met Team USA?

Team USA is al jaren de gedoodverfde winnaar op de Olympische Spelen, maar in de voorbereiding loopt het voorlopig nog niet op wieltjes. De NBA-sterren verloren deze week van Nigeria en Australië. "Het is toch altijd even schrikken wanneer de Amerikanen verliezen", zegt NBA-kenner Dennis Xhaët, die tijdens de Spelen ook basketbalcommentaar zal geven bij Sporza.

In 1992 walste het Dream Team met onder meer Michael Jordan, Larry Bird en Magic Johnson over de tegenstand heen op de Olympische Spelen in Barcelona. Maar de tijd dat Team USA elke tegenstander met 40 punten verschil naar huis stuurde, lijkt voorbij. Meer zelfs: in de voorbereiding op Tokio gingen de Amerikanen deze week al twee keer onderuit. "Het is de eerste keer sinds 1992 dat Team USA twee oefenmatchen op rij verliest. Dat is op zich wel straf", vindt Dennis Xhaët. "Sowieso is het altijd even schrikken wanneer de Amerikaanse basketballers verliezen, zeker als je kijkt naar de spelers die er allemaal bij zijn."

Het is altijd schrikken wanneer de Amerikaanse basketballers verliezen, zeker als je kijkt naar de spelers die er allemaal bij zijn. Dennis Xhaët

"Anderzijds: heel wat spelers komen recht uit de play-offs in de NBA. Met Booker, Holiday en Middleton zijn er zelfs nog 3 spelers actief in de NBA Finals. De ploeg is dus nog niet compleet en ze hebben nog niet veel tijd gehad om zich voor te bereiden." "Toch mag dat eigenlijk geen excuus zijn om te verliezen van Nigeria of Australië, ook al konden de Australiërs rekenen op een fantastische Mills. Op basis van het talent bij Team USA blijft zo'n nederlaag dus verrassend. Op zich zouden de Amerikanen altijd moeten domineren."

Patty Mills loodste Australië naar de zege tegen de VS.

NBA-regels vs. FIBA-regels: "Mag geen excuus zijn"

Speelt het verschil tussen de NBA-regels en de FIBA-regels, die gehanteerd worden op de Olympische Spelen, de Amerikanen parten? "Dat is gewoon aanpassen", vindt Dennis Xhaët, die de belangrijkste verschillen uitlegt. "In de NBA mag je een eerste stap zetten vóór je begint te dribbelen. Dat geeft je als aanvaller natuurlijk een geweldig voordeel, maar volgens de FIBA-regels is dat altijd loopfout. Je moet eerst dribbelen of de bal moet tegelijk met je stap de grond raken." "Dat mag je volgens mij toch niet onderschatten. Die spelers zijn dat zo gewoon om die eerste stap te mogen zetten. Dat is een automatisme dat ze eruit moeten krijgen. Eenvoudig is dat niet."

Als team en als coach moet je je aanpassen aan de FIBA-regels, maar dat mag geen probleem zijn. Dennis Xhaët

"In de NBA is het ook verboden om langer dan 3 seconden in de "paint" (de gekleurde zone tussen ring en vrijworplijn, red) te staan. Bij de FIBA mag je daar als het ware kamperen. Ook daar moet je je als team en als coach aan weten aan te passen." "In het verleden hebben de andere teams dat ook gekund. Er is genoeg kwaliteit, dus dat zou geen probleem mogen zijn. Bij die andere landen zijn er trouwens ook spelers die al jaren in de NBA spelen. Zij moeten zich ook aanpassen. Op zich mag er dus geen excuus zijn."

"Team USA blijft de topfavoriet voor goud"

Moeten de Amerikanen zich zorgen maken na de nederlagen tegen Nigeria en Australië? "Dat denk ik niet", zegt Dennis Xhaët. "Daarvoor is er te veel kwaliteit aanwezig in die ploeg, met jongens als Durant, Lillard of Booker." "Het zijn maar oefenmatchen, al kan het natuurlijk altijd een indicatie zijn. Het is nog vroeg. Hun eerste wedstrijd op de Spelen is op 25 juli. Ze hebben nog even de tijd. Toch zullen ze wel een bepaalde flow moeten vinden voor de Olympische Spelen effectief beginnen. Dat is nu nog niet het geval." "Sinds coach Popovich het roer overnam van Mike Krzyzewski heeft Team USA nog niet echt veel laten zien. Op het WK in 2019 speelden ze wel met een veredelde B-ploeg, maar toch: het is een trend die opvalt."

Er is voor de Amerikanen geen enkel excuus om geen goud te halen in Tokio. Dennis Xhaët

"De kloof tussen de NBA en de rest van de wereld blijft natuurlijk ook steeds kleiner worden. Dat zie je ook aan de selecties in de NBA, die steeds internationaler worden. Het grootste talent in de NBA is een Sloveen (Luka Doncic, red). Die heeft Slovenië, een land kleiner dan België, eigenhandig naar de Olympische Spelen geleid. Dat zegt genoeg." "Basketbal is als sport internationaler geworden en andere landen zijn sterker en professioneler nu." "Toch blijft Team USA de topfavoriet om de Spelen te winnen. Als de Amerikanen geen goud pakken, is dat een mislukking. Ze hebben zoveel kwaliteit. Er is geen enkel excuus om geen goud te halen in Tokio."