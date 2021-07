Thiam-rivale Johnson-Thompson: "Ben weer volledig fit en klaar voor Tokio"

Johnson-Thompson had na haar wereldtitel een streepje achter haar naam als een van de belangrijkste Britse kanshebbers op olympisch goud. Maar de zware blessure die ze opliep op training was een streep door de rekening.

Vanavond werkt de 28-jarige atlete evenwel vol vertrouwen verder aan haar olympische voorbereiding in de verspringcompetitie op de Diamond League in Gateshead.

"Ik ben volledig fit en klaar om naar Tokio te gaan", verklaarde ze. "Ik was kapot van mijn blessure. Op een gegeven moment zag het er niet goed uit en kon het de verkeerde kant uitgaan, maar ik ben blij dat het in de beste richting voor mij is uitgedraaid en dat ik aan mijn derde Olympische Spelen kan deelnemen."

De Britse, 14e in Londen 2012, 6e in Rio, legt nog eens uit vanwaar ze komt: "Ik scheurde de pees in mijn springbeen, maar 2 weken geleden gebruikte ik dat been opnieuw bij het hoogspringen. Dat is dus een goed teken. Ik spring ook al ver met hetzelfde been. Alles is genezen. Ik voel me goed."

Natuurlijk mist ze competitieritme: "Maar daarom ben ik hier", verwees ze naar de meeting in Gateshead, wat haar 2e competitie is na haar rentree eind juni op een kleine meeting, toen ze 1,84 meter hoog sprong.

"Ik voel me opnieuw 100 procent in mijn lichaam. De komende weken zal ik zien waar ik competitiegewijs sta."

Haar doel blijft hetzelfde: een medaille in Tokio. "Maar de weg ernaar toe ging niet zoals gepland. Ik heb wel geen 7 maanden hard gewerkt om voor iets anders te gaan."