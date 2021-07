Roeier Tim Brys na weekje in Japan: "Drukkende warmte en heel veel zweten"

Tim Brys vertoeft sinds 8 juli in Japan om met zijn kompaan Niels Van Zandweghe te wennen aan de omstandigheden. Veel bewegingsvrijheid hebben ze niet, want alles is heel strikt geregeld.

"We moeten vooral in het hotel blijven", zegt Brys. "Het is een soort van quarantaine. Gelukkig is het personeel zeer vriendelijk en als we de regels een beetje volgen, is er wat flexibiliteit mogelijk. Maar we moeten wel doorgeven op welke uren we buiten op het terras willen zitten bijvoorbeeld."

Toch is het geen overbodige luxe om nu al in Japan te zijn, volgens Brys. "De drukkende warmte die hier hangt, valt met niets te vergelijken. Van zodra je buitenkomt, is het heel veel zweten. Ons lichaam moet duidelijk aanpassen."

"We hebben gelukkig op voorhand veel in een klimaatkamer gezeten om te acclimatiseren en het zweetprofiel van iedereen te ontdekken. Voorlopig is het nog vrij bewolkt. Als de zon er doorkomt, zal het wat lastiger worden."

"Maar onze wedstrijden duren maar 6 minuten, dus qua impact op onze prestaties zal het wel meevallen. En er is een goed protocol opgesteld om de hitte te bestrijden."