Pogacar: "Altijd geconcentreerd, zelfs als het zo plat is als een pannenkoek"

Koude en regen, het was na de rustdag geen vrolijke terugkeer op de fiets voor de renners. Ook voor Tadej Pogacar was het afzien. "Het was een bijzonder zware dag. We zijn vertrokken bij erg koude temperaturen en er was opnieuw een fel gevecht voor de vlucht", zegt de geletruidrager.

"In de eerste twee uren ging het razendsnel. Daarna kalmeerde het een beetje, maar op het einde was het weer vuurwerk. Het was weer erg hectisch."

Op de Côte d'Aspret-Sarrat, het laatste bultje van vierde categorie, was het plots nog even opletten voor de klassementrenners toen Wout van Aert het vuur aan de lont stak. Pogacar was net als de andere renners uit de top 10 bij de pinken.

"Ik weet niet wat er op die laatste beklimming gebeurde, ik ben gewoon gevolgd. Ik had geen flauw idee waarmee we bezig waren, maar het was goed om de benen klaar te stomen voor morgen."



De actie van Jumbo-Visma toonde wel aan dat Pogacar op zijn hoede moet blijven. "Ik moet altijd geconcentreerd zijn, zelfs wanneer het zo plat is als een pannenkoek. Zo zit wielrennen nu eenmaal in elkaar."

Het humeur van de Sloveen lijdt er alvast niet onder. Met de nodige kwinkslagen blikt hij vooruit op de komende Pyreneeënritten. "Morgen wordt de zwaarste dag in deze Tour, laat het maar komen. Ik heb de komende 2 ritten goed verkend. Ik ken de beklimmingen, al was het misschien beter geweest als ik ze niet gezien had. Ik maak me geen zorgen, maar het zal een zeer lastige dag worden."