Opschudding na oude opnames Perez: "Raul en Casillas zijn grootste oplichters van Madrid"

De bewuste opname is afkomstig uit 2006, toen Florentino Perez net was afgetreden na een eerste ambtstermijn als voorzitter van Real Madrid. Hij is vlijmscherp voor clubiconen Raul Gonzalez Blanco en Iker Casillas, die toen nog allebei voor de club speelden.

Uiteraard werd zo een titel snel opgepikt. Zeker omdat El Confidential ook de opnames waarover het gaat toevoegde. Dat het nieuws hard is aangekomen bij Real Madrid blijkt uit het feit dat Perez zelf deze middag reageerde met een officieel bericht op de Real-website. Geen wonder natuurlijk, want zowel Raul als Casillas werken momenteel (opnieuw) voor Real.

"Casillas is geen doelman voor Real Madrid", zei Perez in 2006 in een gesprek met journalist José Antonio Abellan. De journalist nam het gesprek stiekem op. "Dat is hij nooit geweest. Hij is de grootste mislukking die we hebben gehad. Je hebt mensen die hem aanbidden, ik begrijp daar niets van."

"Mensen verdedigen hem, maar hij is een grote oplichter. Net als Raúl. De twee grootste oplichters uit de geschiedenis van Real Madrid zijn eerst Raúl en daarna Casillas."

Zeker Raul moet het zwaar ontgelden in e opnames. De speler die het witte shirt het vaakst droeg in de clubgeschiedenis is volgens Perez een van de redenen dat hij aftrad als voorzitter na een eerste ambtstermijn. "Het is echt erg. Raul gelooft dat hij Real Madrid is."

Dinsdagmiddag kwam El Conficential met deel 2 van de audio-opnames. Daarin heeft Perez het vooral over Iker Casillas. "Ik heb een goede relatie met hem. Maar als hij meer van zichzelf zou eisen, zou hij de nummer een zijn. Hij heeft een spectaculaire conditie, maar hij komt centimeters te kort."

"Hij is een schoothondje. Je kan zeggen of het goed of slecht gaat met zijn vriendin. Hij is net een kleine jongen."