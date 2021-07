Ook Federer haakt met kniepijn af voor de Olympische Spelen

Geen vierde olympische deelname voor Federer in Tokio. De 39-jarige Zwitser had de Spelen nochtans op zijn wedstrijdkalender staan, maar na Wimbledon moet hij zijn plannen wijzigen.

"Ik heb helaas last van mijn knie na het grasseizoen en heb aanvaard dat ik moet afhaken voor de Olympische Spelen in Tokio", schrijft hij op Twitter.

"Ik ben enorm ontgoocheld, want het was steevast een eer en een hoogtepunt om deel te nemen aan de Spelen. Ik ben al begonnen met mijn revalidatie in de hoop dat ik dit deze zomer nog in actie kan komen."

Federer won op de Spelen van 2012 in Londen een zilveren medaille in het enkelspel en op Peking 2008 een gouden medaille in het dubbelspel met Stan Wawrinka. In Rio in 2016 liet de Zwitser verstek gaan door een knieblessure.



De Zwitser is niet de eerste grote naam die afwezig zal zijn op de Spelen. Eerder haakten ook onder anderen Rafael Nadal, David Goffin, Denis Shapovalov en Nick Kyrgios af.