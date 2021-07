Jelle Vanendert 10 jaar na Plateau de Beille: "Alles lukte toen bij Lotto"

Jelle Vanendert vindt het niet erg om nog eens aan die 16e juli herinnerd te worden. "Het is het hoogtepunt uit mijn carrière, dan is het altijd fijn om er aan herinnerd of over aangesproken te worden."

De zege kreeg heel wat weerklank. "Het gebeurde in die jaren niet vaak dat een Belg een bergrit in de Tour won (het was toen bijna 30 jaar geleden, red). Het was specialer dan een Belg die een klassieker wint, omdat dat vaker voorkomt."

"Ik zou mijn zege dan ook niet willen ruilen voor een klassieker, want ik vind dit van hetzelfde niveau. Kijk maar naar Wout (van Aert), die na zijn zege over de Ventoux zei dat het misschien wel zijn mooiste zege ooit was. En dat komt van iemand die Milaan-Sanremo en de Amstel Gold Race heeft gewonnen."

Wat herinnert Vanendert zich nog van die Tour? "Dat jaar lukte alles bij ons in de ploeg (het was het jaar dat Philippe Gilbert ook zijn fameus drieluik in de Ardennen won voor Lotto). Ik kon ook zonder druk rijden, want niemand verwachtte iets van mij."

"Maar omdat onze klassementsman Jurgen Van den Broeck uitviel, mocht ik mijn kans gaan in de bergen. Twee dagen eerder was ik ook al eens 2e geworden. Daar putte ik vertrouwen uit."

Vanendert bleef die dag uit de greep van jongens als Samuel Sanchez, Ivan Basso en Alberto Contador. Jongens die niet helemaal onbesproken zijn gebleven. "Maar ik heb nooit vragen over doping gehad. Wat er tussen mijn boterhammen zat? Gewoon choco. Voor de rest niet speciaals. In die tijd had iedereen al begrepen dat je niet veel meer kon doen."