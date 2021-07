Het grote abonnementen-onderzoek: hoe loopt de verkoop? En was er een corona-kost?

Het aftellen kan beginnen. Over exact één week gaat de Jupiler Pro League opnieuw van start. Zonder nieuwe coronagolven krijgen we eindelijk weer gevulde stadions. Tijd voor een onderzoek naar de abonnementenverkoop bij onze eersteklassers. Hoeveel stuks zijn er al verkocht? Was er een corona-invloed op de prijzen? En hoe compenseerden de clubs hun abonnees van vorig seizoen? Een overzicht.

Licht aan het einde van de tunnel. Door de voorspoedige vaccinactiecampagne mogen voetbalfans ervan dromen om een groot deel van komend seizoen in hun vertrouwde stadion door te brengen in plaats van voor de televisie. Heel wat clubs merken die gretigheid bij de supporters in hun abonnementenverkoop. Liefst 7 clubs zien - ondanks dat er toch nog wat onzekerheid heerst - een stijging ten opzichte van vorig seizoen. 5 hebben stabiele cijfers, terwijl 5 andere een daling merkten. Opvallend: alleen AA Gent is nog niet aan de abonnementenverkoop voor komend seizoen begonnen. De club wacht tot er definitief duidelijkheid is.

Stijging in verkoop Daling in verkoop Gelijke verkoop Anderlecht Beerschot Antwerp Cercle Brugge Eupen Club Brugge Charleroi KV Kortrijk Genk OH Leuven Mechelen Oostende Seraing Zulte Waregem Standard STVV Union

Opvallend: slechts weinig clubs rekenden de kost van de coronacrisis door in de abonnementsprijzen. Alleen abonnees van Club Brugge, Eupen en STVV betalen meer dan één jaar eerder. Quasi alle andere teams behielden de oude tarieven. Nog een vaststelling: velen waren gul in de compensatie naar hun abonnees van vorig seizoen. Bijna de helft verlengde kosteloos de seizoenskaart, terwijl vele anderen een mooie korting doorrekenden of de mogelijkheid gaven om een groot deel van het betaalde bedrag terug te krijgen. Al toonden veel fans hun oneindige clubliefde door de sommen af te staan aan de club.



Bekijk hieronder de 3 abonnementen-vragen aan alle eersteklassers

Anderlecht

Hoeveel abonnementen zijn er verkocht? Meer dan 15.000 stuks. Dat is een groei van een kleine 10% ten opzichte van vorig seizoen.

Was er een prijsstijging of -daling?

Over het algemeen zijn de prijzen gelijk gebleven. In bepaalde formules was er een kleine prijswijziging.

Kregen de supporters een compensatie na vorig jaar? Fans konden hun abonnement gratis verlengen. Wie dat toch niet wenste te doen, kreeg een terugbetaling gelijk aan de waarde van het aantal wedstrijden dat gemist werd.



Antwerp

Hoeveel abonnementen zijn er verkocht? 96% van de abonnees vorig seizoen verlengden ook dit jaar. Dat komt neer op meer dan 9.000 fans. De club besloot om geen vrije abonnementenverkoop meer te houden. De resterende plekken worden enkel verkocht via losse ticketverkoop.

Was er een prijsstijging of -daling?

De basistarieven bleven ongewijzigd ten opzichte van het seizoen 2020-2021.

Kregen de supporters een compensatie na vorig jaar? Fans kregen een korting van 25 procent op de abonnementsprijs, gecombineerd met een terugstorting van 25 procent van de waarde van het abonnement op de consumptiekaart. De abonnees krijgen later nog een gratis fandag.



Beerschot

Hoeveel abonnementen zijn er verkocht? De teller staat momenteel op 6.500 stuks. Een klein beetje minder dan de 7.000 van vorig jaar. "Te maken met de onzekerheid die er nog steeds heerst", klinkt het op het Kiel. Was er een prijsstijging of -daling?

Alle prijzen zijn dezelfde gebleven als vorig seizoen. Straffer nog: Beerschot hanteert nog steeds het tarief als toen het in tweede klasse uitkwam. Kregen de supporters een compensatie na vorig jaar? Bij de aankoop van een abonnement voor 2020-2021 kregen Beerschot-fans de belofte dat de club gemiste wedstrijden zou compenseren. De fans moesten aangeven of ze hun recht op compensatie wensten te behouden of deze schonken aan de supportersfederatie. Beerschot betaalt 5 euro dranktegoed terug per gemiste wedstrijd.



Cercle Brugge

Hoeveel abonnementen zijn er verkocht? 3.000 stuks: dat zijn er meer dan vorig jaar. "We voelen het verlangen van de mensen om opnieuw naar het stadion te komen", klinkt het in Jan Breydel. "En is ook sprake van een Yves Vanderhaeghe-effect. Was er een prijsstijging of -daling?

De basisprijzen zijn dezelfde als vorig seizoen. Kregen de supporters een compensatie na vorig jaar? Het abonnement werd gratis voor 13 wedstrijden verlengd. Abonnees konden dus vernieuwen voor de prijs van 4 thuiswedstrijden.

Een tweede optie was verlengen voor de basisprijs van vorig seizoen. In dat geval werd je premium-lid van de vereniging. Enkele voordelen daarvan: je maakt iedere wedstrijd kans op een spelerstruitjes, je naam komt op de spelersbus en shirts, enzovoort.

Charleroi

Hoeveel abonnementen zijn er verkocht? 6.000 - een klein beetje meer dan vorig jaar op hetzelfde moment. Was er een prijsstijging of -daling?

De prijzen bleven gelijk. Kregen de supporters een compensatie na vorig jaar? Er waren verschillende mogelijkheden. Zo konden fans hun abonnement kosteloos verlengen, het bedrag terugschenken aan de club of supportersfederatie of een volledige terugbetaling vragen. Ook vernieuwen aan een voordelig tarief - met een gratis thuisshirt - was een optie.

Club Brugge

Hoeveel abonnementen zijn er verkocht? Eind juni mocht het bordje "uitverkocht" al bovengehaald worden. Voor het vierde jaar op rij zijn de abonnementen in Jan Breydel allemaal de deur uit. In totaal gaat het om 24.000 stuks. Ondertussen werkt blauw-zwart zelfs met een wachtlijst die jarenlang kan doorlopen. Was er een prijsstijging of -daling?

Alle prijzen zijn gestegen. Voor abonnees ging het goedkoopste abonnement met 10 euro de hoogte in, het duurste met 40 euro. In vrije verkoop was het verschil respectievelijk 20 en 90 euro. Club garandeert zijn fans overigens 15 van de 20 (17 reguliere + 3 in de play-offs) wedstrijden in het stadion. Vanaf de 6e gemiste wedstrijd kan een terugbetaling gevraagd worden. Kregen de supporters een compensatie na vorig jaar? Club gaf elke abonnee een gratis Eleven-abonnement. Per gemiste wedstrijd kon ook 5% van de abonnementsprijs teruggevorderd worden. Dat geld kon ook aan de Club Foundation en vrouwenploeg gelaten worden - en optie waar 25% van de supporters gebruik van maakte.

Eupen

Hoeveel abonnementen zijn er verkocht? 500 - een pak minder dan vorig seizoen. Was er een prijsstijging of -daling?

De prijzen stegen met enkele tientallen euro's doordat er twee wedstrijden meer gespeeld worden. De club maakt zich sterk dat de gemiddelde kost per match wel gelijk bleef. Kregen de supporters een compensatie na vorig jaar? Alle gemiste thuiswedstrijden werden terugbetaald.

Racing Genk

Hoeveel abonnementen zijn er verkocht? Meer dan 90% van de fans verlengden aan een voordeeltarief. Daardoor zijn er momenteel al 16.500 supporters die het hele seizoen in de Luminus Arena aanwezig zullen zijn. Dat is ongeveer hetzelfde aantal als vorig jaar, maar minder dan 2 seizoenen geleden (18.000). Alleen is de club pas dinsdag begonnen met de wervingscampagne voor nieuwe abonnees. Het cijfer zal normaal dus nog oplopen. Was er een prijsstijging of -daling?

De prijzen bleven hetzelfde. Abonnees genieten een voordeeltarief. Kregen de supporters een compensatie na vorig jaar? In mei vorig jaar verlengde Racing Genk gratis de abonnementen tot er 6 matchen mét publiek gespeeld waren. Daar houdt de club zich aan. Per wedstrijd met beperkt publiek wordt er 5% teruggestort op de clubkaart.

AA Gent

Hoeveel abonnementen zijn er verkocht? Nog geen. Simpelweg omdat AA Gent wacht tot er definitieve duidelijkheid is voor het aan de abonnementenverkoop begint. Voorlopig werkt het met losse tickets voor de wedstrijden tegen Beerschot, waarbij abonnees voorrang krijgen. Was er een prijsstijging of -daling?

De abonnementsprijzen begonnen vorig seizoen aan 225 euro voor volwassenen. Een vergelijking met komend seizoen is nog niet mogelijk. Kregen de supporters een compensatie na vorig jaar? Na overleg kwam AA Gent tot een regeling waarbij men voor 90% gecompenseerd werd, opgesplits in 5 delen. Concreet: 30 procent werd overgedragen naar een nieuw seizoensabonnement, 25 procent werd terugbetaald, 20 procent werd omgezet in een horecategoed, 15 procent werd omgezet in een fanshoptegoed en 10 procent werd geschonken aan de Gentse jeugdwerking, de vrouwenploeg, de Foundation en de erkende sfeergroepen.

Er was ook een terugbetalingsformule waarbij een deel van het geld teruggestort werd en er ook een bedrag naar de consumptiekaart ging.

KV Kortrijk

Hoeveel abonnementen zijn er verkocht? 2.060 stuks. Op hetzelfde moment vorig jaar waren dat er zowat duizend meer. "Omdat er toen druk was om te verlengen - de eerste supporters kregen voorang bij een beperkte bezetting. Die druk is er nu niet." Was er een prijsstijging of -daling?

De prijzen bleven ongewijzigd. Volgens Kortrijk zijn die trouwens "de laagste in eerste klasse". Vanaf 139 euro kunnen volwassenen (boven 25 jaar) er al bij zijn in het Guldensporenstadion. Kregen de supporters een compensatie na vorig jaar? Er was geen compensatie. Per lid die zijn abonnement van verlengde voor 2021-2022 schonk KVK 19 euro aan het supportersfonds. Dit kon ook op de consumptiekaart gestort worden.

OH Leuven

Hoeveel abonnementen zijn er verkocht? 3.800 - dat zijn er 700 meer dan vorig jaar op hetzelfde moment. 2 jaar geleden, toen OHL nog in tweede klasse uitkwam, waren dat er zelfs maar 2.400. Was er een prijsstijging of -daling?

De tarieven zijn hetzelfde gebleven. Vanaf 200 euro heb je als volwassene een abonnement. Voor studenten en kinderen onder 18 jaar is dat vanaf 75 euro. Kregen de supporters een compensatie na vorig jaar? Abonnees kregen een compensatie van 5% van de abonnementswaarde per gemiste wedstrijd. Dat kon gebruikt worden voor het aanschaffen van een nieuw exemplaar, gestort op de consumptiekaart of in de fanshop.

KV Mechelen

Hoeveel abonnementen zijn er verkocht? 10.800 stuks. Vorig jaar was dat 11.300, maar de verkoop is nog altijd bezig. "En als we half augustus weer aan volle stadioncapaciteit mogen spelen, verwachten we nog een significante stijging", klinkt het bij Malinwa. Was er een prijsstijging of -daling?

De prijzen zijn dezelfde gebleven. Kregen de supporters een compensatie na vorig jaar? Daar beslisten ze zelf over. Via de formule "Stay Gold" - waar het merendeel voor koos - was er geen compensatie. In de formule "Go Silver" werd 20% van het bedrag teruggestort op de drankkaart.

KV Oostende

Hoeveel abonnementen zijn er verkocht? Momenteel 2.300 gewone abonnementen en 350 VIP-seats. Dat is vergelijkbaar met vorig seizoen. Was er een prijsstijging of -daling?

De prijzen zijn gedaald met gemiddeld 15 euro. Alleen stonden daartegenover magere compensaties (zie hieronder). Kregen de supporters een compensatie na vorig jaar? Een waaier aan compensaties, die niet bij alle supporters even hartelijk ontvangen werden. Fans kregen 15 euro op de drankkaart, 15 vouchers om een vriend of familielid mee te brengen naar een match, toegang tot een VIP-feest na een match, een eenmalige korting bij enkele sponsors en een membershipcard ter waarde van 25 euro.

Sint-Truiden

Hoeveel abonnementen zijn er verkocht? 2.200 seizoenskaarten. "Dat zijn er meer dan vorig jaar, maar is nog niet op hetzelfde niveau als 2 seizoenen geleden." Was er een prijsstijging of -daling? De prijzen gingen met enkele tientallen euro's naar omhoog. Naar dezelfde tarieven als twee seizoenen geleden. Kregen de supporters een compensatie na vorig jaar?

Alle abonnementen van vorig seizoen werden gratis verlengd.

Seraing

Hoeveel abonnementen zijn er verkocht? Duizend fans kocht al een seizoenskaart bij de promovendus. "Een groot succes als je weet dat we vorig jaar bijna geen abonnees hadden", klinkt het bij de promovendus. "Toen hadden we er ongeveer 300." Kregen de supporters een compensatie na vorig jaar? De 300 die-hard fans die vorig jaar een abonnement hadden, kregen gratis een nieuw exemplaar voor dit seizoen.

Standard

Hoeveel abonnementen zijn er verkocht? 21.000 stuks. Dat is ongeveer hetzelfde aantal als vorig seizoen. Was er een prijsstijging of -daling?

Alle prijzen bleven dezelfde. Kregen de supporters een compensatie na vorig jaar? Er waren 3 opties. De eerste mogelijkheid - waarvoor 20% koos - was het volledige bedrag aan de club schenken, met enkele geschenken (zoals een shirt en tegen in het toekomstige stadion) in ruil. De ruime meerderheid koos er evenwel voor om het abonnement voor dit seizoen gratis te verlengen. Amper 2% koos voor de laatste optie: een terugbetaling van het abonnement.

Union

Hoeveel abonnementen zijn er verkocht? Minstens 3.212 supporters maken volgend seizoen hun opwachting in het iconische Dudenpark. Uiteraard een flink aantal meer - ruim 100% - dan vorig seizoen, toen de promovendus nog in 1B uitkwam. Kregen de supporters een compensatie na vorig jaar? Union besliste om elke abonnee terug te betalen in de vorm van een korting op het nieuwe abonnement.

Zulte Waregem