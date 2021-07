Gebrek aan vlieguren (deels) oorzaak valpartijen? "Leren in groep rijden"

Geen Tour de France voor Bert De Backer dit jaar, maar dankzij Vive Le Vélo kan hij wel wat van het Tourgevoel genieten. Ook De Backer keek vol verbazing naar de eerste week, en dan vooral naar al die valpartijen. "Ik dacht: jongens, waar zijn ze mee bezig?"

"Mitchell Docker zei dat niet iedereen voldoende vlieguren heeft om veilig in een peloton te rijden en daar volg ik hem wel in. Ik kan nu comfortabel 50 km/u rijden in groep, omdat ik als nieuweling 35 km/u reed in groep, als junior 40 km/u... Je bent steeds meer tegen hogere snelheden gaan rijden in groep en bent mee geëvolueerd."

"Maar nu worden er renners in het peloton gesmeten die bijvoorbeeld op Zwift hebben getoond dat ze 450 watt kunnen trappen, maar die technisch niet geleerd hebben om in groep te rijden. Als het op reflexen aankomt, is het heel moeilijk om in te halen wat wij geleerd hebben."

De Backer geeft als voorbeeld nog mee wat hij zelf onlangs meemaakte. "Ik reed de Tro Bro Léon, wat letterlijk een veldslag is. Maar omdat het allemaal profs waren, werd er amper gevallen."

"Een paar dagen later reed ik Ruddervoorde Koers en dat was een ramp. Er waren veel meer jonge renners met minder ervaring en het was de ene val na de andere. Akkefietjes die in een profkoers tot veel minder ellende leiden. Ik ben dan maar een stuk achter het peloton gaan rijden."