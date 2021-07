Frank Hoste: "Als Van Aert beweegt in Tokio, zullen ze meteen op zijn wiel zitten"

"Bakelants heeft een misstap begaan"

Jan Bakelants kleurde mee de dag door al vroeg in de aanval te trekken, maar moest passen toen Patrick Konrad zijn beslissende versnelling plaatste. Volgens Frank Hoste heeft hij dat deels aan zichzelf te wijten.

"Hij heeft veel energie verloren toen ze met drie weg waren. Daar heeft hij een prijs voor betaald toen Konrad begon te rijden om weg te raken. Toen had hij een dipje, maar op de laatste beklimming was hij weer heel goed."

"Hij heeft een misstap begaan door zoveel energie te steken in die vlucht met drie, terwijl ze slechts 30 seconden voorsprong hadden op de achtervolgers."

Bakelants zorgde er wel voor dat zijn team Intermarché-Wanty-Gobert eindelijk eens in beeld kwam in deze Tour. Ploegleider Hilaire Van der Schueren had voor de rit nog verkondigd dat de dokter en de osteopaat voorlopig de beste mannen waren bij de ploeg. Was dat een manier om Bakelants te prikkelen?

"Dat kan zeker werken, Peter Post heeft het destijds ook bij mij gedaan. Ik was Belgisch kampioen en zat tijdens de Tour af te zien in het peloton. Post zei toen dat ik niet achteraan het peloton moest rijden, omdat ik de Belgische trui had."

"Ik kon toen niet beter, maar die kritiek geeft je in je onderbewustzijn toch een prikkel waardoor je boven jezelf gaat uitstijgen. Zonder het te beseffen won ik daardoor wel een klassieker en een rit in de Tour."





"Bakelants is natuurlijk misnoegd over die kritiek, maar ik heb zelf ondervonden dat het werkt. Je kan het wel beter individueel doen. Bij de ene werkt die negatieve kritiek, bij de andere niet. Voor hetzelfde geld stapte Bakelants af, dat is dan het risico dat je neemt."