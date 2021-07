Fiscus zorgt voor extra nervositeit voor wie boter op het hoofd heeft in voetbaldossier

Gekneld tussen gerecht en fiscus?

Belangrijk om in herinnering te brengen is dat het voetbalschandaal, dat bijna drie jaar geleden aan het licht kwam, in de eerste plaats een gerechtelijk onderzoek was naar illegale commissies op transfers, belastingontduiking op grote schaal en witwaspraktijken. Matchfixing was eerder een klein onderdeel van het onderzoek.

"Het enige dat ik voorlopig verneem is dat het gerechtelijke onderzoek na het voetbalschandaal stilaan in zijn laatste fase zit", vertelt Dries Bervoet, journalist bij De Tijd, in onze podcast De Tribune. "Een termijn waarin we meer zullen horen, kan niemand me bevestigen."

Maar het gerechtelijke onderzoek is niet de enige zorg van wie eventueel boter op het hoofd heeft. De belastingdiensten lazen natuurlijk ook de verhalen rond witwassen en fraude.

Zij beten zich sindsdien ook vast in het fiscale reilen en zeilen van profclubs, spelers en makelaars. En belangrijk: ze kunnen daarvoor tot 7 jaar terug in de tijd gaan.

Dat de fiscus parallel met het gerecht zijn eigen onderzoek voert, zorgt voor extra zenuwachtigheid. Omdat mogelijke boetes en terugbetalingen aan de fiscus dreigen, maar ook omdat wie iets mispeuterde gekneld dreigt te geraken tussen het gerecht en de fiscus.

"Komt er een rechtzaak, dan wordt het dossier van de fiscus toegevoegd aan het gerechtelijke dossier. Maar bij een rechtzaak dreigen celstraffen en kan je ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld", legt Bervoet uit.

Met andere woorden: wie afspraken maakt met de fiscus om extra belastingen en boetes te betalen, geeft eigenlijk toe dat hij iets mispeuterd heeft. Dat kan meegenomen worden in het gerechtelijke dossier en dan dreigen celstraffen.