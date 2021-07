FIFA 22 lanceert eerste trailer: 3 dingen die we nu al weten

1. Speciaal gemaakt voor PlayStation 5 en Xbox Series

2. Baanbrekende technologie: eindelijk hypermotion

Voor het eerst werd er gebruik gemaakt van “HyperMotion”, ofwel “Motion Capture”. Dat is een techniek waarbij de bewegingen van echte acteurs worden geregistreerd en omgezet naar een virtuele setting. Niks nieuws in de gamewereld, maar wél uniek voor een sportgame en exclusief voor de Playstation 5 en Xbox Series.



“Miljoenen fans van over de hele wereld spelen FIFA en elke speler ervaart de game op hun eigen manier,” vertelt de Nick Wlodyka, de Fifa General Manager van EA Sports. “Of het nu een schot op het doel of een simpele pas is, HyperMotion verandert hoe spelers zich voortbewegen op het veld. Dit is een innovatie die het spel volledig anders doet aanvoelen.”



Hiervoor werd een algoritme gecreëerd dat nieuwe en unieke animaties kan samenstellen, afhankelijk van de bewegingen die jij als speler maakt. Hiervoor werden bijna 9 miljoen beelden gebruikt, allemaal vastgelegd door echte professionele voetballers.



Ook nieuw is de “Explosive Sprint”. Een beweging waarbij je korte tijd extra snel kan sprinten. Dit is vooral interessant voor de meer strategische FIFA-spelers onder ons: aanvallen en verdedigen worden zo een pak spannender.