Donnarumma over onderkoelde reactie: "Ik wist niet dat we gewonnen hadden"

Gianluigi Donnarumma was de held van de Italianen in de EK-finale tegen Engeland. De doelman stopte in de penaltyreeks de strafschoppen van Sancho en Saka.

Met die laatste redding schonk hij Italië de Europese titel, maar toch wandelde de keeper doodrustig weg alsof er niks aan de hand was. En dat was geen pose, heeft Donnarumma nu toegegeven op de Italiaanse televisie.

"Ik juichte niet omdat ik niet wist dat we gewonnen hadden", verklapte de doelman bij Sky Sports. "Ik wandelde weg en keek of de VAR alles goedgekeurd had."

"Pas toen ik al mijn ploegmaats op me zag afstormen, realiseerde ik me dat het binnen was. Ik besef het nog steeds niet dat we nu Europees kampioen zijn."