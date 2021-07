Deuren van olympisch dorp in Tokio zwaaien open

Wat in normale omstandigheden een feestelijke gebeurtenis is, wordt nu volledig overschaduwd door de coronapandemie. Vorige week werd de noodtoestand in Tokio afgekondigd voor de volledige duur van de Spelen. Bij de lokale bevolking wordt vooral de impact van het massa-evenement op de verspreiding van het virus gevreesd.

In het olympisch dorp, gelegen aan de baai van Tokio, zullen ongeveer 18.000 atleten en officials hun intrek nemen. Het complex bestaat uit 21 gebouwen op 44 hectare grond.

Mondjesmaat stromen atleten en entourage intussen toe in Tokio. Ook van Team Belgium zijn er intussen heel wat atleten in Japan aangekomen. Zij zullen zich ter plaatse aan rigoureuze veiligheidsmaatregelen moeten houden.

Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité IOC, maakte van de gelegenheid gebruik om de Japanse organisatoren te prijzen voor hun "fantastische werk" in de voorbereidingen.

"Nooit eerder in de geschiedenis was een gaststad beter voorbereid op de Spelen dan Tokio", aldus Bach. "Het zijn moeilijke omstandigheden, maar Japan mag trots zijn op wat er is bereikt. De Japanse burgers kunnen erop vertrouwen dat de Spelen voor iedereen veilig zullen verlopen dankzij de strenge maatregelen."