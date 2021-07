Bianca Andreescu (WTA-5) gaat niet naar Olympische Spelen vanwege corona

De 21-jarige Andreescu deelde het nieuws met haar fans op Instagram: "Ik wil jullie laten weten dat ik de moeilijke beslissing heb genomen om niet deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio."

"Ik droom er al van om Canada te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen sinds ik een klein meisje was, maar met alle uitdagingen waar we voor staan in verband met de pandemie, weet ik diep in mijn hart dat dit de juiste beslissing is."

"Ik kijk ernaar uit om Canada te vertegenwoordigen in toekomstige wedstrijden en om deel te nemen aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs."

Andreescu maakt een slecht jaar door. Ze stond ruim een jaar aan de kant vanwege een knieblessure en maakte begin dit jaar haar rentree op het Australian Open, waar ze in de tweede ronde werd uitgeschakeld door Elise Mertens' Taiwanese dubbelpartner Hsieh Su-Wei (WTA-77).

Op Roland-Garros verloor ze in de eerste ronde van de Sloveense Tamara Zidansek (WTA-50) en op Wimbledon ging ze er ook in de eerste ronde kansloos met 6-2 en 6-1 uit tegen de Française Alizé Cornet (WTA-59).

Andreescu is niet de eerste topper die Tokio skipt. Ook Serena Williams, Dominic Thiem en Rafael Nadal zegden al af.