Belgian Lion Jean Salumu gaat zijn geluk beproeven in de Franse competitie

Voor Jean Salumu, die in ons land doorbrak bij Oostende, wordt het zijn 5e buitenlandse club. De 30-jarige forward speelde eerder voor Sakarya (Turkije) en Varese en Pistoia in Italië.

Het afgelopen seizoen verdedigde hij de kleuren van de Duitse eersteklasser Rasta Vechta. Daar was Salumu gemiddeld goed voor 14,5 punten en 2,2 assists per wedstrijd.

Nu wordt Châlons-Reims dus zijn eerste club in Frankrijk. Afgelopen seizoen eindigde het team in de middenmoot in de Franse 1e klasse. Opmerkelijk: de ploeg heeft niet één, maar twee thuisbasissen. De fusieclub speelt een deel van haar thuismatchen in Châlons en een deel in Reims.