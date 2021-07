Al 3 Russen betrapt op meldonium: "De claims van het product zijn vaag"

"Meldonium wordt gemaakt in Letland en is vooral in trek in het voormalige Oostblok", legt Peter Van Eenoo uit. "Het wordt op de markt gebracht om het hart te beschermen, maar eigenlijk is er weinig over geweten. In Westerse landen is het geen regulier farmaceutisch product."

Zijn de positieve gevallen toeval of is er meer aan de hand? "De opsporingsmethode is niet veranderd. Ik denk dat het eerder aan de kant van de gebruikers ligt."



"Het product werd verboden in 2016. Dat jaar hadden we 500 positieve gevallen. Dat is nadien gezakt naar een 80-tal per jaar. Wat de statistiek voor dit jaar zegt, zullen we nog moeten afwachten."



Sowieso is meldonium gebruiken dom, want het is erg makkelijk traceerbaar. "Tot maanden na het gebruik ervan", zegt Van Eenoo. "Er zijn in het verleden al toppers betrapt, zoals Sjarapova. Dan kun je als atleet toch moeilijk zeggen dat je het niet wist. Sowieso is een sporter altijd verantwoordelijk voor wat hij inneemt. Dat hoort er nu eenmaal bij."