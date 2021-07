"Fans houden van aanvalsdrift Guillaume, wij als team begrijpen het niet altijd"

De Tour de France begon met een knaller voor de Fransen, met de ritzege van Julian Alaphilippe. Maar sindsdien is het maar een mager beestje, ook in het klassement. Guillaume Martin moet met een 9e plaats de eer hoog houden.

"Die 9e plaats is zowat zijn plaats. Hij stond na de rit van zaterdag 2e, maar dat was meer een bonus en extra reclame voor de ploeg", zegt Thierry Marichal, de Belgische ploegleider bij Cofidis.

"Guillaume is een renner die offensief is ingesteld, alleen moet hij die aanvalsdrift soms kanaliseren. Als je de top 5 ziet, zijn dat bijna allemaal renners die afwachtend rijden."

"Guillaume heeft een ander temperament. Het publiek houdt ervan, maar wij als team hebben soms moeite om het te begrijpen."

"Dat hij nu beste Fransman is, is enorm belangrijk Ik reed de Tour met Lotto én met Cofidis en het verschil is enorm. Voor de Fransen is dit dé koers. De eerste Fransman krijgt nog meer aandacht van pers en publiek, maar daar komt ook extra druk bij kijken. Guillaume gaat daar goed mee om, hij is een rustige kerel."