Vierende Italianen: Bonucci over Rome en pasta, Immobile verliest broek

Een Italiaanse balade

Immobile verliest zijn broek

Mancini in tranen

Spinazzola huppelt het podium op

Assistent De Rossi amuseert zich in de kleedkamer

De fratsen van Bonucci

Opvallendste man in het feestgedruis was 'star of the match' Bonucci. Na de match had hij nog een boodschap voor de thuisfans, voor de Engelsen en voor de sponsors.