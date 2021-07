Val di Sole en Rucphen maken Wereldbeker veldrijden compleet

De WB-manche in Val di Sole, dat voor het eerst een veldrit op het hoogste niveau zal ontvangen, vindt op 12 december plaats. Het Italiaanse gebied werd al vaak gebruikt voor mountainbikewedstrijden.

Ook Rucphen zal zijn debuut maken op de WB-kalender. Die manche is op 18 december voorzien. In 2020 vond het Nederlands kampioenschap veldrijden nog in Rucphen plaats.

De manche in Antwerpen, oorspronkelijk gepland op 18 december, zal door deze wijziging al op 5 december gereden worden.