UEFA beloont toptalent Pedri (18) met trofee voor Beste Jonge Speler

Pedri debuteerde in 2020 onder Ronald Koeman in de hoofdmacht van FC Barcelona. Na een ijzersterk seizoen op het Catalaanse middenveld werd de 18-jarige Pedri meteen geselecteerd voor het EK voetbal door Luis Enrique met amper 4 caps op zijn teller.

De jonge middenvelder stond op het EK 6x in de basis en miste slechts één minuut. Hij maakte een uitstekende indruk in alle wedstrijden van Spanje. Pedri heerste als een ervaren rot en viel op door zijn technische vaardigheden, vista en uitstekende passing.

Dat is ook de Europese voetbalbond UEFA niet ontgaan. Vandaag werd Pedri door een panel "experts" met onder meer David Moyes, Fabio Capello en Robbie Keane verkozen tot Beste Jonge Speler van het EK. Hij is de tweede speler op de erelijst, die in 2016 door de Portugees Renato Sanches werd geopend.

"Wat Pedri op dit toernooi heeft gedaan, op 18-jarige leeftijd, heeft nooit eerder iemand hem voorgedaan", zei bondscoach Luis Enrique over zijn pupil. "Zelfs Andres Iniesta is daar nooit in geslaagd. Het is ongelooflijk en uniek."