Ruben Verheyden na goud op EK atletiek U23: "Het is nog altijd onwezenlijk"

"Was al blij met finaleplaats"

Acht jaar na Pieter-Jan Hannes zorgde Ruben Verheyden in Tallinn (Estland) voor een nieuwe Europese beloftentitel op de 1.500m. "Het is nog altijd onwezenlijk, ik besef het nog niet", zegt hij twee dagen later.

"Ik ga er nog lang van kunnen genieten, denk ik. Het is heel mooi, want ik had het totaal niet zien aankomen. Ik was eerlijk gezegd al blij dat ik de finale mocht lopen. Het is dubbel zo hard genieten dat ik won."

Alles viel op zijn plaats in de finale. "Ik heb net dat tikkeltje geluk gehad dat ik nodig had. Op adrenaline heb ik kunnen doorlopen en haalde ik het in de sprint."

"Bij de junioren werd er veel meer van mij verwacht door mijn hoge ranking. Daardoor stond ik met veel meer stress aan de start en mislukte het. Nu sta ik pas 18e gerangschikt en kon ik gewoon lopen voor wat ik waard was. Met een 8e plaats was ik ook al tevreden geweest."