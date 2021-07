RSCA moet voorlopig geen 4 miljoen betalen aan makelaar Henrotay, volgens BAS

Henrotay werkte in de zomer van 2017 en 2018 nauw samen met sportief manager Herman Van Holsbeeck voor de transfers van Youri Tielemans (Monaco), Leander Dendoncker (Wolverhampton) en Aaron Leya Iseka (Toulouse).

Voor de "commerciële diensten" in de transfer van Tielemans alleen al zou Henrotay 6,3 miljoen euro krijgen van Anderlecht. Een eerste schijf werd betaald, maar dan barstte het schandaal los rond "Operation Zero", het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal.

Anderlecht besloot meteen om alle betalingen aan makelaars te bevriezen. Anderlecht en de vennootschappen van Henrotay kwamen overeen om de openstaande facturen te schrappen en te vervangen door een forfaitair bedrag van 7 miljoen euro.

De eerste schijf van 3 miljoen werd meteen betaald, maar daar bleef het bij. Na huiszoekingen bij Anderlecht en de voetbalbond werd Henrotay in september 2019 opgepakt op verdenking van witwassen, private corruptie, valsheid in geschrifte en bendevorming.

Anderlecht diende een klacht in tegen de supermakelaar, Henrotay stuurde een ingebrekestelling voor de openstaande som van 4 miljoen euro. De makelaar klopte aan bij het BAS om RSCA alsnog te verplichten om te betalen.

Het BAS besliste om de zaak te schorsen, in afwachting van wat de gerechtelijke onderzoeken naar Henrotay opleveren. "Het voorgelegde geschil vertoont raakpunten met lopende onderzoeken. Het is opportuun om het definitieve oordeel af te wachten van de strafrechter om na te gaan of de aangevoerde inbreuken hebben plaatsgevonden", klinkt het.