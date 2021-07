Na 16 seizoenen bij Real Madrid is verdediger Sergio Ramos begonnen aan een nieuw hoofdstuk bij PSG. Al voelde zijn eerste dag in Parijs een beetje als thuiskomen, want hij botste op heel wat bekende gezichten. Doelman Keylor Navas en jeugdproduct Achraf Hakimi hebben een verleden bij Real, Ander Herrera kent hij van de Spaanse nationale ploeg.