Het EK voetbal zit erop, Italië is Europees kampioen, maar wie maakte nu het mooiste doelpunt? Onze top 3 is Modric, De Bruyne, Pogba. Wat vond u de knapste goal? Laat het weten in onze poll. Geheugensteuntje nodig? Bekijk dan eerst nog eens de 20 EK-pareltjes in de video.