Ontroerend mooi: buurtbewoners herstellen beklad portret Rashford met hartjes en lof

Marcus Rashford miste net als Jadon Sancho en Bukayo Saka in de beslissende strafschoppenreeks tegen Italië. Het drietal kreeg het na de EK-finale hard te verduren op sociale media. De ene racistische verwensing volgde de andere op.

Daar bleef het jammer genoeg niet bij. In Withington, een wijk in Manchester, werd een muurschildering ter ere van Rashford vannacht beklad met graffiti door vandalen. De lokale politie opende meteen een onderzoek.

"Dit soort haatcriminaliteit is niet welkom in onze stad", klonk het. "Het is volledig onaanvaardbaar."

Burgemeester Andy Burnham omschreef het als "verachtelijk en beschamend" op Twitter. "We kunnen niet trotser zijn op Marcus en zijn rol in het Engelse team om ons land naar een eerste grote finale in 55 jaar te brengen."