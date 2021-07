Mountainbiken in natuur(gebied): waar mag je fietsen en waar niet? Een helder overzicht van Sport Vlaanderen

Tijdens de lockdown in 2020 hebben veel Vlamingen de weg naar de natuur teruggevonden. Buiten bewegen bleek een ideale uitlaatklep en dus bulkten de bospaden van de wandelaars, joggers en fietsers. Door de drukte verlieten mountainbikers wel eens de platge(t)reden paden en kwamen zo in beschermd en kwetsbaar natuurgebied terecht, vaak zonder het zelf te beseffen.

Welke impact heeft je rijgedrag op de natuur?

De natuur beschermen is in het volgebouwde en dichtbevolkte Vlaanderen een hele uitdaging. De groeiende vraag naar recreatiemogelijkheden in de natuur maakt die opdracht er niet makkelijker op voor natuurbeheerders en

-verenigingen.

Sporten in beschermde gebieden heeft uiteraard een impact op de aanwezige fauna en flora. Het is iets waarmee je als recreant best rekening houdt. Voor mountainbikers betekent dat dat je best op de aangeduide wegen blijft, zo wordt de impact op de natuur flink beperkt.