Milwaukee recht zijn rug in NBA-finale dankzij oppermachtige Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo was in de vorige wedstrijd ook al op de afspraak met 42 punten, maar vond in Phoenix nog te weinig steun bij zijn ploegmaats. Die kreeg hij zondag wel van onder meer Jrue Holiday (21 punten) en Khris Middleton, goed voor 18 punten.

Zelf acteerde Antetokounmpo opnieuw op MVP-niveau met 41 punten, 13 rebounds en 6 assists. Tegen zijn gewoonte in toonde de Griek zich bovendien ook efficiënt vanaf de vrijworplijn, met 13 op 17. Zo loodste hij de Bucks naar een overtuigende zege: 120-100.

Bij de Phoenix Suns was Chris Paul de beste man met 19 punten en 9 assists, maar Devin Booker kende een lastige avond en kwam niet verder dan 10 punten.

Woensdagnacht staat de 4e wedstrijd in de finale op het programma. Dan mag Milwaukee opnieuw voor eigen publiek spelen. De ploeg die als eerste 4x wint, is kampioen. De Bucks pakten in hun geschiedenis nog maar één titel (1972), de Suns jagen op hun allereerste NBA-trofee.