Mark Cavendish: "Ik kan niet eeuwig blijven koersen, maar ik houd er nog van"

"Hopelijk liggen de zwaarste dagen achter ons. Denk ook vooral niet dat je grapjes maakt in de gruppetto."

"Of ik zenuwachtig ben voor de limiet? Ik ben er elke dag nerveus voor", vertelde Cavendish vanmiddag op een persmoment. "Maar je kunt er niets tegen doen..."

Mark Cavendish bereikte gisteren Andorra als allerlaatste. De tijdslimiet was geen (noemenswaardig) probleem, maar er staan nog loodzware bergritten op het menu in de Pyreneeën.

Over nummer 35 - wat Cavendish op eenzame hoogte zou brengen - bleef hij op de vlakte.

"Zo'n ritzege zou hetzelfde betekenen als ritwinst enkele jaren geleden betekende. Ik ben hier om te presteren en elke kans wil je grijpen."

Weet Cavendish al hoe zijn toekomst er na Parijs zal uitzien? Er verscheen een glimlach op zijn gezicht bij de vraag en een blik naar ploegbaas Patrick Lefevere. "Ik heb er al over nagedacht en ik moet met hem (Lefevere) praten."

"Ik voel me gelukkig bij dit team en op de fiets", antwoordde de Brit, van wie het contract afloopt.

"Ik kan niet eeuwig blijven koersen, maar ik houd nog van de fiets en dit beroep. En ik ben nog competitief."

"I'd like to carry on", besloot Cavendish. "Ik zou willen blijven koersen. Als ik kan blijven inspireren, dan wil ik blijven koersen zolang mijn lichaam dat toelaat."