Mancini, de "redder van de Schotten", geniet na met hilarisch leesvoer

"Red ons, Roberto. Je bent onze laatste hoop. We kunnen niet nog eens 55 jaar aan waarin ze (de Engelsen, red.) erover doordrammen", was de niet mis te verstane boodschap op de cover. Lees: de Schotten zagen de Europese titel liever niet naar Engeland gaan.

De voorpagina van de Schotse krant The National ging in aanloop naar de EK-finale viraal. Daarop stond de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini vermomd als William Wallace, de redder van de Schotten, uit de film Braveheart.

Een dag (en nacht) vol feestjes

In een regeringsverklaring bedankte premier Draghi het team, bondscoach Roberto Mancini en zijn staf. De ploeg heeft "een buitengewone wedstrijd gespeeld en een fantastische teamspirit en individuele klasse getoond", zo klinkt het. Later vandaag worden de kampioenen door de premier ontvangen.

In Milaan zijn zeker 15 mensen gewond geraakt tijdens de festiviteiten. Drie van de slachtoffers zijn in kritieke toestand, melden de persbureaus Ansa en Adnkronos. De zwaargewonden zijn twintigers, aldus de lokale media. Ze zijn overgebracht naar ziekenhuizen. Een van hen zou vingers verloren hebben door de ontploffing van vuurwerk.

Afgelopen nacht trokken tienduizenden Italianen de straat op om de Europese titel te vieren. Honderden auto's en motoren reden door de straten, ook in de hoofdstad. Velen waren in Rome afgezakt naar de grote schermen nabij het Colosseum en de Piazza del Popolo om de finale te volgen.

Chiellini en Mancini tonen de beker op Italiaanse bodem

Chiellini (met kroon) en co komen aan in het hotel

Beelden van het feest in Italië vannacht:

Duizenden Italianen trokken de straat op in Italië, in grote steden als Rome, Milan een Napels, maar ook daarbuiten. Van coronavrees of -afstand was geen sprake.