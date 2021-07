IN BEELD: De Europabeker en Italiaanse helden komen in Rome aan

In een regeringsverklaring bedankte premier Draghi het team, bondscoach Roberto Mancini en zijn staf. De ploeg heeft "een buitengewone wedstrijd gespeeld en een fantastische teamspirit en individuele klasse getoond", zo klinkt het. Later vandaag worden de kampioenen door de premier ontvangen.

Rond 5u stonden ongeveer 200 supporters het team op te wachten op de Fiumicino-luchthaven. Een uur later waren hun helden daar, die gisteren na een zinderende finale - tot strafschoppen toe - Engeland versloegen in het hol van de leeuw.

Duizenden Italianen trokken de straat op in Italië, in grote steden als Rome, Milan een Napels, maar ook daarbuiten. Van coronavrees of -afstand was geen sprake.