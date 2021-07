Geeft Allan Peiper het laatste zetje aan Tadej Pogacar? "We hebben hem gemist"

Een week geleden beperkte UAE de persconferentie van Tadej Pogacar tot amper 12 minuten, vandaag begon de babbel met de belofte dat het een iets uitgebreidere vragenronde zou worden.

Al voelden de journalisten de bui al hangen toen halfweg de opmerking werd gemaakt dat een dreigend onweer in Andorra de digitale persconferentie zou bemoeilijken.

De sfeer was wel een beetje anders dan een week geleden na de passage in de Alpen, waar Pogacar iedereen had vertrappeld. De Sloveen kreeg toen netelige vragen, al werden ze vooral vakkundig gefilterd door het mediateam van zijn ploeg.

"Of ik me daar aan erger? Neen, ik ben niet boos over die vragen", vertelde Pogacar vandaag in zijn ploegbus toen het onderwerp weer ter sprake kwam. "Het zijn lastige vragen door het verleden van onze sport, maar ik heb er begrip voor."

"Ik hou gewoon van mijn fiets en ik doe mijn ding", verdedigde hij zich. "Ik weet niet wat ik nog kan zeggen... Ik antwoord vanuit mijn hart en ik heb een goeie opvoeding gehad."

Wat het delen van zijn gegevens betreft, is het standpunt van Pogacar niet veranderd.

"Ik zou het wel willen doen en ik zal het misschien doen, maar als je die info vrijgeeft, dan speelt dat in de kaart van de andere teams. Het is niet verstandig om die info te delen."