Engelse pers na verloren EK-finale: "It all ends in tears"

De Engelsen slaagden er gisterenavond niet in om voor het eerst sinds 1966 een internationaal voetbaltoernooi te winnen. De Engelse pers reageerde vol ontgoocheling, in schril contrast met de uitzinnige Italianen.

The Guardian: "Dit keer geen schaamte"

Hoewel de Engelsen er niet in slaagden om "de pijn" van de voorbije 55 jaar definitief te stoppen, was The Guardian toch zeer dankbaar voor de Engelse prestatie. "Door de jaren heen kwam er een reflex om deze momenten te beantwoorden met een reflex van schuld, pijn, verwijten, tranen en weggeslingerde plastic stoelen. Dit was anders. Het sympathieke jonge team van Southgate slaagde erin ons op te beuren."

Daily Mail: "Toch voldoening na eerste grote finale"

Net als in The Guardian was er bij de Daily Mail weinig kritiek te horen: "De ontgoocheling van de nederlaag werd vrij snel weggespoeld door de trots van het behalen van de finale en het geleverde spel."

The Times: "It's not coming home, not yet"

"Engeland heeft alles gegeven tijdens dit toernooi", schreef The Times. "Een oud probleem, de strafschoppen, stak opnieuw de kop op. It's not coming home, not yet." "Toch zijn we de juiste weg ingeslagen. Het is vooral pijnlijk voor doelman Jordan Pickford die Engeland 2 uur lang op de been hield en uiteindelijk ook nog 2 strafschoppen stopte."

The Telegraph: "Helemaal voorbij"

Bij The Telegraph geen plaats voor Engelse tranen, wel voor Italiaanse vreugde. "Voetbal keerde bijna weer terug naar huis, maar de strafschoppen stonden ons in de weg. Toch kan ook niemand stellen dat Italië deze titel niet verdiende."

La Gazzetta: "Voetbal is thuis, in Italië"

"We slaagden erin om de Engelse leeuwen te temmen en er puppy's van te maken. Bondscoach Mancini heeft indruk gemaakt. Hij heeft de fans net als de spelers plezier geschonken." "Voetbal is ook thuis in Italië. We wonnen als hoofdrolspelers en niet als opportunisten zoals we vaak bestempeld worden."

La Stampa: "Donnarumma is de beste ter wereld"